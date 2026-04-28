Инвестиции столкнулись с бюджетными ограничениями

Снижение инвестактивности в регионах России в 2025 году стало системным, следует из исследования «Электростанция, завод, стройка: как остановились инвестиции в регионах?» Центра макроэкономических исследований «Сбера» (ЦМИ «Сбера»). В 2025 году капвложения сократились на 2,3% на федеральном уровне — впервые за четыре года и максимально за последние десять лет. Снижение затронуло 49 субъектов РФ (см. график). На фоне высокой ключевой ставки и роста стоимости заимствований инвестактивность бизнеса резко снизилась, а ее динамика стала сильно зависеть от бюджетных трат. Регионы, где инвестиции финансируются за счет средств компаний, показали спад, рост же сохранился там, где вложения поддерживаются федеральным бюджетом или крупными проектами, фиксируют в ЦМИ «Сбера».

Господдержка становится ключевым фактором инвестактивности, заключается и в другом исследовании —«Эффективность государственной поддержки инвестиций: Россия, Санкт-Петербург и Ленинградская область», подготовленном компанией «Технологии доверия» и СПбГУ. Если раньше основным инструментом господдержки капвложений были субсидии по кредитам, то сейчас — налоговые льготы и более сложные механизмы, включая государственно-частное партнерство и инфраструктурные кредиты. Одновременно государство до 2027 года нарастит будущие налоговые расходы ради стимулирования внебюджетных инвестиций.

При этом сравнительный анализ показывает, что финансовые инструменты поддержки (прямое финансирование, субсидии) дают больший эффект для инвестпроектов, чем налоговые меры. Максимальный же эффект — при комбинировании этих инструментов. Сами компании оценивают доступность и эффективность такой поддержки сдержанно: пользовались ей, по данным опросов исследования, 63% респондентов, а среди малого и среднего бизнеса — 27%. Ключевыми проблемами остаются сложность процедур и ограниченная доступность инструментов.

Возможностей для компенсации спада частных вложений недостаточно в том числе в силу структурных проблем. По данным Минфина, дефицит региональных бюджетов может вырасти с 1,5 трлн руб. в 2025 году до 1,9 трлн руб. в 2026-м. Федеральные расходы на экономику, полагают в «Сбере», на этом фоне будут сокращаться — в среднесрочной перспективе это создает риск дальнейшего снижения капвложений и замедления обновления экономики.

Артем Чугунов