Титан вернули в запас

Компания «Уралмайнинг», владевшая с 2005 года лицензией на месторождение Большой Сэйим в Амурской области с запасами 293 млн тонн титаносодержащих руд, лишилась прав на актив. Сроки начала разработки, в которой в прежние годы планировали участвовать «Интеррос» и «Интергео», могли сорваться из-за необходимости новых вложений в строительство ГОКа. По оценкам участников рынка, проект может потребовать до 22 млрд руб.

«Уралмайнинг» лишился лицензии на разведку и добычу титаномагнетитовых руд на месторождении Большой Сэйим в Амурской области, сказано в отчетности компании за 2025 год. Первоначально ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия на участке был назначен на конец 2014 года, но в связи с отсутствием финансирования работы были приостановлены и нарушены сроки запуска объектов, что привело к отзыву лицензии.

«Уралмайнинг» пытался оспорить решение Роснедр, но Арбитражный суд Москвы поддержал позицию регулятора, и в марте 2026 года аналогичное решение вынес Девятый арбитражный апелляционный суд. Как говорится в постановлении последнего, в 2024 году на месторождении была предусмотрена добыча 1,5 млн тонн балансовой руды, но производство не началось. При этом «Уралмайнинг» не предпринял попыток устранения выявленных нарушений, что послужило основанием для досрочного прекращения права пользования недрами, отметил суд.

Месторождение Большой Сэйим расположено в Тындинском районе Амурской области, его учтенные запасы оцениваются в 293 млн тонн титаносодержащих руд, говорится в материалах Агентства Амурской области по привлечению инвестиций.

Прогнозные запасы диоксида титана — 22,5 млн тонн, железа — 52 млн тонн. Руда может быть переработана в ильменитовый и титаномагнетитовый концентраты. Ильменитовый концентрат — основное сырье для производства металлического титана, сплавов и диоксида титана — пигмента, который добавляет белизну и яркость цветным краскам, титаномагнетит применяется в металлургии.

У проекта Большой Сэйим долгая история. «Уралмайнинг» выиграл аукцион на лицензию в 2005 году, заплатив за актив 46,2 млн руб. В феврале 2006 года Aricom Plc Петера Хамбро и Павла Масловского подписала необязывающее соглашение о создании новой холдинговой компании для «Уралмайнинга» со структурой «Интерроса». Впоследствии доля «Интерроса» в проекте отошла «Интергео» Михаила Прохорова.

Сейчас «Уралмайнинг» входит в группу IRC, которая производит железную руду на Кимкано-Сутарском ГОКе на Дальнем Востоке, а также разрабатывает Гаринское месторождение. Основной акционер зарегистрированной в Гонконге IRC — основатель «Геотека» Николай Левицкий. В 2025 году выручка IRC выросла на 16,7%, до $258,1 млн, убыток составил $3,4 млн. Компания также отразила обесценивание балансовой стоимости проекта Большой Сэйим в размере $6,7 млн из-за вопросов с лицензией. В 2025 году расходы «Уралмайнинга» на освоение месторождения составили 444,76 млн руб., платеж за пользование недрами — 136,5 тыс. руб., говорится в отчетности. В IRC оперативно “Ъ” не ответили.

Собеседник “Ъ” в горнодобывающей отрасли говорит, что мощность месторождения должна была составить 1,5 млн тонн руды в год, производительность — 168 тыс. тонн ильменитового и 130 тыс. тонн титаномагнетитового концентратов. С учетом близости к БАМ продукцию планировалось экспортировать.

Обогащать руду намеревались на фабрике Олекминского рудника на Куранахском месторождении, но в 2021 году это предприятие у IRC приобрела Байкало-Амурская горнорудная корпорация (БАГК), рассказывает источник “Ъ”. Следовательно, продолжает он, на Большом Сэйиме инвесторы должны были строить собственные мощности и переносить старт освоения. Как считает собеседник “Ъ”, основным претендентом на Большой Сэйим может стать БАГК, которая работает на соседнем Куранахском месторождении. Его запустили в 2023 году, объем инвестиций составил 18 млрд руб. По мнению источника “Ъ”, инвестиции в Большой Сэйим будут сопоставимы, но меньше за счет эффекта синергии.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что состав руд на месторождении довольно сложный и пока не существует полноценной технологии для извлечения ильменита. Когда цены на железную руду и оксиды титана низкие, заниматься разработкой такой технологии не имеет экономического смысла, считает он. Затраты на организацию добычи и переработки Максим Шапошников оценивает в $200–300 млн (14,5–22,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 28 апреля), добавляя, что найти претендентов на актив среди российских игроков будет трудно, а китайских инвесторов вряд ли допустят до разработки.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова