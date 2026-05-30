«Альтернативы ВТО нет»
Александра Мочалова
Консультант АНО «Центр экспертизы по вопросам ВТО»
Наиболее вероятным на горизонте пяти—десяти лет представляется сценарий реформы ВТО. Речь идет не о возврате к модели конца XX века, а об адаптации к новым экономическим реалиям: технологической революции, геоэкономическому соперничеству и запросу на большую гибкость. ВТО уже эволюционирует в сторону более гибкой структуры, что позволяет поддерживать работоспособность системы даже при нарастающих противоречиях между ключевыми игроками.
Подтверждением стали итоги 14-й Министерской конференции ВТО, прошедшей в марте 2026 года в Камеруне. Главным достижением стало продвижение «альтернативных» форматов взаимодействия. Соглашение по электронной коммерции, подписанное 66 странами, на которые приходится около 70% мировой торговли, запустили через временные механизмы. Это институциональная новация: участники продвигают договоренности без всеобщего консенсуса, с перспективой последующей интеграции в правовую систему ВТО. Такой подход открывает дорогу и для других плюрилатеральных инициатив, сохраняя переговорную динамику и предотвращая полный паралич нормотворчества.
Сценарий развала организации выглядит маловероятным. Альтернативы ВТО нет. Важный дополнительный фактор — отсутствие прецедентов выхода из нее государств-членов. Организация была и остается универсальной площадкой для многостороннего диалога между развитыми и развивающимися странами.
Баланс между защитой национальных интересов и участием в многосторонней системе достигается через добросовестное соблюдение обязательств при прагматичном использовании предусмотренных инструментов.
Ключевым остается принцип pacta sunt servanda — договоры должны соблюдаться.
Избирательное правоприменение подрывает доверие к системе в целом. При этом страны сохраняют достаточное пространство для маневра и защиты своих интересов: антидемпинговые и компенсационные меры, специальные защитные механизмы и др. Не стоит забывать и про систему разрешения споров. Даже в условиях блокировки Апелляционного органа участники продолжают активно ею пользоваться, подтверждая востребованность этого механизма.
ВТО не исчезнет, но и не вернется в прежнем виде. Она постепенно трансформируется в более гибкую платформу, способную работать в условиях полицентричного мира. Успех этой трансформации будет зависеть от готовности участников находить компромиссы и использовать существующие инструменты конструктивно, а не деструктивно.