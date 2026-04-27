Виктория Каткова будет исполнять обязанности главы Новокуйбышевска

Исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска назначена Виктория Каткова, ранее занимавшая пост первого заместителя главы Волжского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона.

С октября прошлого года должность врио главы Новокуйбышевска занимал Герой России Максим Девятов. Он сосредоточится на поддержке генерал-майора Андрея Колотовкина, возглавившего общественную организацию «Ветераны специальной военной операции Самарской области». В ближайшее время Максим Девятов также планирует участвовать в выборах депутатов регионального парламента.

