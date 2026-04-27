Жертвами урагана в Самарской области стали три человека

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о трех погибших в результате урагана, который прошел в понедельник, 27 апреля. Семьям погибших, а также пострадавшим в результате стихии будет оказана необходимая помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В понедельник в Куйбышевском районе Самары дерево рухнуло на двух девочек. Одна их них погибла, вторая получила травмы, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Позже стало известно о гибели мужчины в Кировском районе города. Прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, днем 27 апреля дерево упало на тротуар, в результате пешеход получил смертельные травмы.

Еще один человек погиб в Борском районе Самарской области.

Евгений Чернов