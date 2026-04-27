Белоусов посетил объекты Минобороны России в Киргизии

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проверил объекты Объединенной российской военной базы в Киргизии во время рабочего визита в республику, передает ТАСС.

Командир авиабазы доложил Андрею Белоусову об особенностях выполнения задач в условиях современной военно-политической обстановки, оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники, а также развитии инфраструктуры объекта. Российский министр проверил организацию боевой подготовки личного состава, ознакомился с условиями размещения и быта военнослужащих и членов их семей. Кроме того, господин Белоусов посетил находящийся на территории базы Александро-Невский храм.

Военная база вместе с вооруженными силами республики защищает суверенитет и безопасность России и Киргизии. В ее состав входит 999-я гвардейская авиационная бригада — авиационный компонент коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.