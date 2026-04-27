По одежке встретили

Lamoda провела первую в своей истории M&A-сделку. Онлайн-площадка купила 90% в компании «Фаст Фешн», управляющей брендом одежды Selfmade. Сумма сделки не раскрывается, но, по экспертным оценкам, она могла составить 100–120 млн руб. Lamoda в последние годы активно запускает собственные торговые марки. Теперь маркетплейс, вероятно, настроен на покупку уже существующих брендов.

О том, что Lamoda приобрела 90% в ООО «Фаст Фешн», которое управляет брендом женской одежды Selfmade, говорится в официальном сообщении маркетплейса. Это первая M&A-сделка онлайн-площадки. Остальные 10% «Фаст Фешн» сохранит за собой основательница Selfmade Татьяна Куценко, она же останется гендиректором.

Гендиректор Lamoda Максим Гришаков называет Selfmade сильным игроком, «который уже занял заметное место в индустрии, обладает ярким и узнаваемым ДНК и сформировал лояльное сообщество вокруг качественного продукта.

Для Selfmade такая сделка станет возможностью выйти на следующий уровень роста и узнаваемости бренда, отмечает Татьяна Куценко.

Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость доли могла составить от 100–120 млн руб. с учетом чистого долга компании в размере 97,2 млн руб., товарных запасов — 136,5 млн руб. и торгового оборудования — 12,5 млн руб.

Согласно СПАРК, выручка ООО «Фаст Фешн» по итогам 2025 года выросла вдвое, до 581 млн руб., чистая прибыль составила 8 млн руб. после почти нулевой по итогам 2024 года. Под брендом Selfmade действуют пять магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако офлайн-магазины для маркетплейса в данном случае вряд ли представляют большой интерес, отмечает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Для Lamoda, которая в последние несколько лет запустила несколько собственных торговых марок (СТМ), сделки заключаются скорее в покупке бренда и «клиентского капитала», считает эксперт. Как ранее отмечал в интервью “Ъ” управляющий директор по стратегии и корпоративному развитию онлайн-площадки Алексей Николаев, сейчас у онлайн-площадки восемь СТМ — это бренды одежды и товаров для дома.

Selfmade — это нишевый игрок, который соответствует по позиционированию потребностям целевой аудитории Lamoda, говорит Михаил Бурмистров.

Владельцы самого бренда, по мнению эксперта, смогли успешно монетизировать актив: условия на фешен-рынке сейчас далеки от благоприятных, и многие небольшие игроки вынуждены просто сворачивать бизнес. Согласно Fashion Consulting Group, по итогам 2025 года рынок вырос в деньгах на 6%, но в натуральном выражении продажи упали на 8–10%. В 2026 году эти показатели в лучшем случае сохранятся на уровне прошлого года, ожидают эксперты (см. “Ъ” от 23 апреля).

Виктория Колганова