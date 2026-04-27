ВТБ продал ТЦ «Весна» на Новом Арбате

ВТБ (MOEX: VTBR) продал торговый центр «Весна» на Новом Арбате. Сделка состоялась на прошлой неделе. Об этом сообщил Telegram-канал юридической компании Consul Group.

Покупатель торгового центра — закрытый паевой инвестфонд «СР» под управлением УК «КСП Капитал». Общая площадь помещения превышает 13 тыс. кв. м. Как отметили в компании, ранее объект перешел к АО «БМ-Банк» в качестве залогового обеспечения.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов уточнил, что сделка повлияет на прибыль группы незначительно, в пределах полумиллиарда рублей, передает «Интерфакс».

«Весна» появилась на Новом Арбате в середине 1960-х годов — во времена СССР это был универмаг. В начале 2000-х здание реконструировали, увеличив торговые площади. С 2006 года главным арендатором стала компания Bosco di Ciliegi. Здание носит название BoscoVesna с 2020 года.

