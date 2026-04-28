Белье меняет прописку

У компании «Розтех», управляющей магазинами нижнего белья «Дикая орхидея» и «Дефиле», сменились собственники: ранее компания полностью принадлежала американскому WOD Holding, теперь 50% перешло недавно созданному АО «Белая скала». Половина бизнеса компании могла стоить 1,5–2 млрд руб. Скорее всего, сделка была внутригрупповой, и активом управляют прежние бенефициары — структуры, связанные с совладельцем «Юлмарта» Августом Мейером. Перевести долю в компании на российское юрлицо владельцы холдинга могли как для снижения регуляторных рисков, так и для подготовки к продаже части бизнеса.

О смене бенефициаров «Розтеха», управляющего сетями «Дикая орхидея», «Дефиле», “Ъ” узнал из данных ЕГРЮЛ. Если раньше весь бизнес компании принадлежал WOD Holding (США), то теперь 50% в структуре получило АО «Белая скала», зарегистрированное в 2025 году в Санкт-Петербурге. Состав акционеров этого юрлица не раскрывается. Связаться с самим «Розтехом» не удалось. В «Дикой орхидея» отказались от комментариев.

ООО «Розтех» зарегистрировано в 2012 году и создано после банкротства ЗАО «Дикая орхидея». По итогам 2025 года «Розтех», согласно отчетности компании, увеличил выручку на 12%, до 1,6 млрд руб., но получил убыток в 158 млн руб. после 51 млн руб. прибыли годом ранее.

В 2007–2008 годах у «Розтеха» было около 300 магазинов, напоминает основатель агентства бизнес-консалтинга Kloto, эксперт альянса Beinopen Екатерина Куштримович. Сейчас у «Дикой орхидеи», которая позиционирует себя как премиум-бренд, их осталось семь — в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. У сети «Дефиле», которая работает в сегменте масс-маркета,— около 80 магазинов в 35 городах. Отдельно «Розтех» развивает бренд «Бюстье». Доля «Розтеха» на российском рынке нижнего белья не превышает 2%, оценивает госпожа Куштримович.

По данным СПАРК, доли в «Розтехе» на момент его создания были у Евгения Портенко и Андрея Пластинина. Затем бизнес перешел кипрской Kohuhu Enterprises Ltd, которой в свое время руководил Рустам Кадыров, управлявший также одной из структур парфюмерной сети «Рив Гош». В свою очередь, ранее одним из собственников «Рив Гош» был Август Мейер, создавший совместно с Дмитрием Косыгиным холдинг «Юлмарт».

В 2021 году 100% «Розтеха» получил WOD Holding. Конечным бенефициаром на конец 2025 года в отчетности компании значился Давид Мария Мюллер-Мееркатц. Один из собеседников “Ъ” на рынке ритейла называет господина Мюллер-Мееркатца давним партнером Августа Мейера.

По мнению собеседников “Ъ” на рынке, сделка, скорее всего, была внутригрупповой и активом сейчас продолжают управлять структуры, связанные с Августом Мейером.

Если сделка по передаче долей «Розтеха» «Белой скале» носила бы рыночный характер, то, по оценке одного из собеседников “Ъ” из числа инвестконсультантов, рыночная стоимость 50% бизнеса компании могла составить 1,5–2 млрд руб.

Тем не менее передача доли в российском юрлице от компании из недружественной страны местной структуре требовала согласования с правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, отмечает юрист Lidings Артем Захарченко. WOD Holding в США зарегистрирован в штате Вайоминг. Такая «прописка» имела смысл ранее: штат считается привлекательной юрисдикцией, так как предоставляет налоговые льготы, позволяет упрощенную отчетность и предлагает высокую конфиденциальность владельцев бизнеса, говорит господин Захарченко. Сейчас это приносит скорее проблемы, поэтому, по мнению гендиректора инвесткомпании Atomic Capital Александра Зайцева, включение российской компании в структуру владения «Розтеха» — это способ «локализовать» актив, снизив регуляторные риски.

Ряд опрошенных “Ъ” участников рынка не исключают, что передача доли в «Розтехе» может быть и подготовкой к продаже всего бизнеса или его части. Структуры, связанные с супругами Августом и Инной Мейер, осужденными за мошенничество в 2024 году, в последнее время выходят из российских активов: так, в 2025 году была продана сеть магазинов косметики «Рив Гош», в 2023 году — «Улыбка радуги».

Виктория Колганова