В Ростовской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим

С 1 мая по 15 октября в Ростовской области будет установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

На период действия особого противопожарного режима в регионе ужесточаются меры пожарной безопасности. Теперь на всей территории области запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы, сухую растительность и пожнивные остатки.

Органам местного самоуправления следует организовать создание полос вдоль ЛЭП и произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в зонах, прилегающих к ним.

Руководители аграрных предприятий и владельцы крестьянских хозяйств необходимо создать противопожарные полосы для защиты территорий.

Ведется наблюдение за лесными территориями и сельхозугодьями для контроля лесных пожаров и выжигания сухой растительности. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

