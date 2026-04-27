Расходы более половины жителей Ростова-на-Дону в мае вырастут

Около 55% жителей Ростова-на-Дону увеличат траты в первой половине мая. При этом 24% сохранят привычный уровень расходов, сообщили «Ъ-Ростов» аналитики сервиса «Альфа-Деньги».

Согласно исследованию, 22% ростовчан в мае планируют продолжать трудиться. При этом 14% жителей Ростова-на-Дону провести время дома, 42% — отправиться в путешествие, а 17% — отдыхать на природе, пикниках и шашлыках. Еще 12% ростовчан намерены поехать на дачу или заняться садом и огородом, а 7% — ремонтом или стройкой.

«Почти половина жителей краевого центра назвали поездки и путешествия основной статьей дополнительных расходов. Также опрошенные потратятся на подарки, застолья, кафе и рестораны — 19%, пикники и отдых на природе —13%, стройматериалы и ремонт дома, квартиры или дачи —11%. На развлечения и досуг (кино, театр, развлекательные центры) придется около 7% расходов жителей Ростова-на-Дону»,— рассказали эксперты «Альфа-Деньги».

По данным опроса, около 60% респондентов из Ростова-на-Дону на дополнительные праздничные расходы готовы направить до 10 тыс. руб., 18% — от 11 тыс. до 20 тыс. руб., 9% — от 21 тыс. до 50 тыс., 7% — от 51 тыс. до 100 тыс. руб. Более крупные расходы встречаются реже — свыше 100 тыс. руб. могут потратить около 6% опрошенных. Средняя сумма расходов на майские праздники у жителей южного города составляет порядка 30–34 тыс. руб.

В период майских праздников около 47% опрошенных ростовчан готовы взять заемные средства на срочные бытовые нужды. Реже рассматриваются ремонт и стройка (около 23%) и поездки (21%). При этом отдых на природе и дачные покупки практически не считаются поводом для займа (1%). Около четверти жителей Ростова-на-Дону (23%) заявляют, что не готовы брать деньги в долг на такие цели.

Маргарита Синкевич