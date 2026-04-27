Из Ростова за время весенних субботников вывезли 800 тонн отходов

В четырех субботниках в рамках месячника чистоты в Ростове-на-Дону приняли участие более 10 тыс. человек из 1 тыс. организаций. С территории города вывезено 800 т отходов. Об этом сообщает глава города Александр Скрябин.

За время субботников убраны 40 проблемных участков и более 300 дворовых территорий, снесены и обрезаны 350 деревьев, удалены объявления с фасадов 700 зданий, произведена мойка и окраска и ремонт более 350 малых архитектурных форм и детских игровых площадок.

Глава Ростова отметил, что только за время общероссийского субботника вывезено более 150 т мусора, проведены снос и обрезка 77 аварийных деревьев, очищено от объявлений и граффити более 100 фасадов зданий и опор освещения, убраны 50 дворовых территорий.

Наталья Белоштейн