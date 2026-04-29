Попробуй поработать

Среди тяжелобольных детей, которым помогает Русфонд, многие имеют инвалидность с рождения. Мы знаем: когда эти дети вырастут, им трудно будет найти работу. Не из-за нежелания или неспособности, а из-за неверия в собственные силы, которое усугубляется общественными предубеждениями. Технология сопровождаемого трудоустройства «Всё получится!» — инструмент, который с беспомощностью и предубеждениями помогает бороться.

Петербурженку Елизавету Гаврикову по городу сопровождает черный лабрадор Харли. Она живет с опытом инвалидности по зрению, но не пользуется белой тростью.

«Мы с Харли как машина на аварийке: все понимают, что надо обратить на нас внимание»,— говорит Лиза.

Она работает в проекте сопровождаемого трудоустройства «Всё получится!». Здесь помогают найти работу людям из уязвимых групп, в том числе с инвалидностью или опытом сиротства.

Лиза начала искать работу после окончания института: приняла участие в инклюзивном конкурсе, где соискатели с инвалидностью показывают себя и свои навыки потенциальным работодателям. Среди таких работодателей были сотрудники проекта «Всё получится!», и Лизу пригласили сюда в отдел коммуникаций. Она работает уже три года. Здесь девушка профессионально росла и получала новые навыки. Сейчас она специалист по этике и адаптации — отвечает за политику безопасности внутри проекта. Главные принципы работы — обходиться без патернализма, нарушения личных границ и дискриминации. Лиза говорит, что опыт работы в команде проекта по сопровождаемому трудоустройству избавил ее от внутренней стигматизации: ощущения, что, раз ты «не такой, как все», должен быть или сильнее всех, или не стоит и пытаться чего-то добиться.

В центре технологии — человек. Вокруг него сконцентрированы несколько видов услуг, которые подразумевают всестороннюю поддержку: собеседование, социальная адаптация на рынке труда, профессиональная ориентация, временное трудоустройство на внутренней площадке, сопровождаемый выход на открытый рынок труда. Временное трудоустройство — работа в центре подготовки, простая работа: кандидаты учатся отпаривать одежду, сортировать крышечки, делать бахилы. Профессиональные пробы, а еще освоение трудовой дисциплины.

При этом, чтобы работа по сопровождаемому трудоустройству в принципе началась, кандидат сам назначает встречу с рекрутером — здесь за него ничего не делают. Только вместе с ним.

С одним кандидатом работают несколько специалистов, включая психолога, когда это необходимо. При выходе на открытый рынок кандидата поддерживают с двух сторон консультант от проекта и наставник от работодателя. Через полгода человек может двигаться дальше сам. А если на одном из этапов трудоустройства что-то пойдет не так, кандидат имеет право, если захочет, попробовать свои силы снова — на другом этапе, в других условиях или чуть позже.

К концу 2025 года проект работал в 19 регионах. За год за помощью обратилось 1133 человека, из них 327 вышли на открытый рынок. Однако это не означает, что остальные остались за бортом. Они снова пытаются, проходят этапы трудоустройства заново. Или остаются пока на внутренней площадке. Нарабатывают опыт, который поможет избавиться от ощущения беспомощности.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда