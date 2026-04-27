Нефтяное пятно дотянулось до Сочи

Нефтяное загрязнение из Туапсе распространилось на соседние поселки. Мазут достиг пляжей курортных населенных пунктов Ольгинка и Новомихайловский. Сейчас течение сносит пятно на север, в сторону мыса Идокопас и Геленджика. По данным оперштаба Краснодарского края, в месте разлива уже собрано свыше 4 тыс. куб. м грунта и нефтесодержащей смеси.

Из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся, продукты утечки перелились за боновые заграждения. Работы по сбору идут круглосуточно. Авария произошла после атак беспилотников на морской терминал 23 апреля. Директор организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов считает, что с последствиями есть шанс справиться:

«Основной объем загрязнений из реки Туапсе несколько дней назад попал на Центральный пляж.

Часть загрязнений ветром отнесло немного к югу от Туапсе, но это незначительные выбросы, связанные с ветровым переносом. Часть загрязнений подхватило основное Черноморское течение. Речь не идет об экологической катастрофе федерального масштаба. Все-таки разлив гораздо меньше, чем тот, что был в Анапе 16 месяцев назад.

23 пострадавшие птицы с Туапсинского побережья мы отвезли на реабилитацию. Не 10 тыс., как в Анапе, а первые десятки. Помощь требуется в отмывке бездомных собак после нефтяного дождя. Наверное, именно они пострадали больше всего. По моим оценкам, чтобы провести курортный сезон, нужно оперативно убрать эти локальные выбросы. То, что сейчас происходит в Туапсе, не помешает летнему купанию».

В Сочи, который находится в 100 км южнее Туапсе, уже ощутили снижение бронирований на майские праздники, отмечает руководитель отдела продаж сети черноморских отелей «Прованс» Татьяна Трегубская:

«Динамика бронирований в Сочи на майские праздники по сравнению с 2025 годом заметно ухудшается.

Надо сказать, что и самих выходных дней стало меньше. К тому же погодный прогноз неутешительный — ожидаем дожди и температуру не выше 15°C. Так что сейчас отели загружены ровно наполовину. Для сравнения: в 2025 году в это время уже было забронировано порядка 70% номеров. А нам сейчас приходится снижать цены. Пока темп заказов неплохой по летним месяцам: особенно радуют июль и август. В первом летнем месяце бронируют менее активно из-за различных мероприятий на Красной Поляне. В любом случае лето у нас выйдет в положительную динамику».

На фоне сообщений о пострадавших птицах СМИ пишут о погибших дельфинах у берегов Сочи и в других районах Черного моря — только за март 2026 года там обнаружили более 130 особей. При этом 11 апреля во время встречи с президентом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все пляжи региона к туристическому сезону будут открыты.

Станислав Крючков, Андрей Дубков