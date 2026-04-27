Марксистская организация в Воронеже прекратила работу

«Организация воронежских марксистов» полностью прекращает свою деятельность, в том числе ведение Telegram-каналов «ОВМ» и «Советский реванш», на неопределенный срок. Об этом сообщили сами активисты. Причин такого решения марксисты не раскрыли, отметив лишь, что их вынудили «сложившиеся обстоятельства».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В конце прошлой недели ОВМ сообщила об уходе из публичной политики своего основателя Никиты Лопатина из-за «усилившегося воздействия извне». Каких-либо подробностей по этому поводу активисты также не приводили, заявляя, что они «не подлежат разглашению». Сам господин Лопатин пояснял, что речь идет в том числе о том, что его призывают на срочную службу в армию.

«Несмотря на все попытки доказать свою непригодность к прохождению военной службы, на реально имеющийся диагноз, который был подтвержден незаинтересованными врачами, и готовность отстаивать свою правоту в судебном порядке, военный комиссариат Воронежской области прикладывает все усилия для того, чтобы отправить человека в армию»,— писали активисты.

Никита Лопатин заявил «Ъ-Черноземье», что не может комментировать ситуацию.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский суд оштрафовал члена ОВМ Артема Есикована на 10 тыс. руб. за пикет в поддержку Венесуэлы. Акция была посвящена поддержке властей страны после захвата США ее президента Николаса Мадуро.

Егор Якимов