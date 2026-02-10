Воронежский суд оштрафовал марксиста на 10 тыс. рублей за пикет в поддержку Венесуэлы

Центральный райсуд Воронежа признал виновным члена «Организации воронежских марксистов» (ОВМ) Артема Есикова в участии в несогласованном публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему штраф в 10 тыс. руб. Поводом послужил пикет активиста 5 января у памятника Пятницкому на проспекте Революции в облцентре. Он был посвящен поддержке властей Венесуэлы после захвата США президента страны Николаса Мадуро, следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пикет ОВМ в Воронеже 5 января

Фото: из Telegram-канала «Организации воронежских марксистов» Пикет ОВМ в Воронеже 5 января

Фото: из Telegram-канала «Организации воронежских марксистов»

Акция называлась «Руки прочь от Венесуэлы», а сам господин Есиков держал в руках плакат, на котором было написано: «Это не военная операция против тебя, это война», говорится в судебных документах. Суд решил, что действия активиста нарушают постановление воронежского правительства, согласно которому «публичное мероприятие не может проводиться в местах, где имеется угроза безопасности его участников».

Там отметили, что участие активиста в пикете «не отрицалось», а подтверждалось фотоматериалами, имеющимися в материалах дела. Его вину также подтвердили за счет протокола об административном правонарушении, рапорта полицейского «и иных доказательств». При этом в суде учли, что ранее господин Есиков не привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, определяя наказание и размер штрафа.

Активист рассказал «Ъ-Черноземье», что не согласен с решением суда и будет обжаловать его в апелляционной инстанции. «Протокол на меня был составлен не пойми как, без доказательств. Не было доказано, что на фотографии именно я, не было процесса обличения. Все построено на одной фотографии и выводе, что я подписчик ОВМ — следовательно виновен»,— считает Артем Есиков.

В январе представители ОВМ сообщали в своем Telegram-канале о задержании Артема Есикова в вузе после акции. По словам активистов, его якобы вызвали для беседы с деканом факультета философии и психологии ВГУ, после чего господина Есикова задержали сотрудники центра «Э» и полицейские.

В начале года воронежские власти сократили количество специально отведенных мест для публичных мероприятий — так называемых гайд-парков, в том числе на проспекте Революции у Дома офицеров. Вместо шести площадок в центре Воронежа теперь митинговать можно в неблагоустроенном Бринкманском саду и парке «Южный» на левом берегу.

Егор Якимов