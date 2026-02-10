Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Воронежский суд оштрафовал марксиста на 10 тыс. рублей за пикет в поддержку Венесуэлы

Центральный райсуд Воронежа признал виновным члена «Организации воронежских марксистов» (ОВМ) Артема Есикова в участии в несогласованном публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему штраф в 10 тыс. руб. Поводом послужил пикет активиста 5 января у памятника Пятницкому на проспекте Революции в облцентре. Он был посвящен поддержке властей Венесуэлы после захвата США президента страны Николаса Мадуро, следует из решения суда.

Пикет ОВМ в Воронеже 5 января

Пикет ОВМ в Воронеже 5 января

Фото: из Telegram-канала «Организации воронежских марксистов»

Пикет ОВМ в Воронеже 5 января

Фото: из Telegram-канала «Организации воронежских марксистов»

Акция называлась «Руки прочь от Венесуэлы», а сам господин Есиков держал в руках плакат, на котором было написано: «Это не военная операция против тебя, это война», говорится в судебных документах. Суд решил, что действия активиста нарушают постановление воронежского правительства, согласно которому «публичное мероприятие не может проводиться в местах, где имеется угроза безопасности его участников».

Там отметили, что участие активиста в пикете «не отрицалось», а подтверждалось фотоматериалами, имеющимися в материалах дела. Его вину также подтвердили за счет протокола об административном правонарушении, рапорта полицейского «и иных доказательств». При этом в суде учли, что ранее господин Есиков не привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, определяя наказание и размер штрафа.

Активист рассказал «Ъ-Черноземье», что не согласен с решением суда и будет обжаловать его в апелляционной инстанции. «Протокол на меня был составлен не пойми как, без доказательств. Не было доказано, что на фотографии именно я, не было процесса обличения. Все построено на одной фотографии и выводе, что я подписчик ОВМ — следовательно виновен»,— считает Артем Есиков.

В январе представители ОВМ сообщали в своем Telegram-канале о задержании Артема Есикова в вузе после акции. По словам активистов, его якобы вызвали для беседы с деканом факультета философии и психологии ВГУ, после чего господина Есикова задержали сотрудники центра «Э» и полицейские.

В начале года воронежские власти сократили количество специально отведенных мест для публичных мероприятий — так называемых гайд-парков, в том числе на проспекте Революции у Дома офицеров. Вместо шести площадок в центре Воронежа теперь митинговать можно в неблагоустроенном Бринкманском саду и парке «Южный» на левом берегу.

Егор Якимов

Сотни людей собрались в бразильском Сан-Паулу, требуя освобождения и возвращения в Венесуэлу президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес

Сотни людей собрались в бразильском Сан-Паулу, требуя освобождения и возвращения в Венесуэлу президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес

Фото: Tuane Fernandes / Reuters

В Каракасе акция прошла под национальными флагами и лозунгами в защиту суверенитета и конституционного строя

В Каракасе акция прошла под национальными флагами и лозунгами в защиту суверенитета и конституционного строя

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Участники митинга в Париже обвиняли США в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы

Участники митинга в Париже обвиняли США в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы

Фото: Abdul Saboor / Reuters

В Сан-Паулу в толпе звучали призывы к единству с Венесуэлой и сопротивлению внешнему давлению

В Сан-Паулу в толпе звучали призывы к единству с Венесуэлой и сопротивлению внешнему давлению

Фото: Tuane Fernandes / Reuters

Протестующие в Каракасе отмечали, что народ выходит на улицы «с достоинством и мужеством», а сам Мадуро «не сдался и не встал на колени»

Протестующие в Каракасе отмечали, что народ выходит на улицы «с достоинством и мужеством», а сам Мадуро «не сдался и не встал на колени»

Фото: Ariana Cubillos / AP

Женщина оставляет красные отпечатки ладоней на фасаде посольства США в Мехико (Мексика)

Женщина оставляет красные отпечатки ладоней на фасаде посольства США в Мехико (Мексика)

Фото: Marco Ugarte / AP

Акция протеста прошла и у здания суда в Нью-Йорке, где накануне прошли первые слушания по делу Николаса Мадуро и его супруги

Акция протеста прошла и у здания суда в Нью-Йорке, где накануне прошли первые слушания по делу Николаса Мадуро и его супруги

Фото: Heather Khalifa / AP

На акции в Буэнос-Айресе (Аргентина) демонстранты жгли американские флаги

На акции в Буэнос-Айресе (Аргентина) демонстранты жгли американские флаги

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Марш у здания Национальной ассамблеи в Каракасе в день официальной инаугурации вице-президента Дельси Родригес в качестве временного президента Венесуэлы

Марш у здания Национальной ассамблеи в Каракасе в день официальной инаугурации вице-президента Дельси Родригес в качестве временного президента Венесуэлы

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

В Каракасе протестующие требовали вернуть им президента Мадуро

В Каракасе протестующие требовали вернуть им президента Мадуро

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Участники проправительственных ультралевых военизированных группировок, известных как «Колективос», на акции в Каракасе

Участники проправительственных ультралевых военизированных группировок, известных как «Колективос», на акции в Каракасе

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Акция протеста против операции США в Венесуэле прошла также в индийской Калькутте

Акция протеста против операции США в Венесуэле прошла также в индийской Калькутте

Фото: Bikas Das / AP

Демонстрант с флагом Венесуэлы в Никосии (Кипр)

Демонстрант с флагом Венесуэлы в Никосии (Кипр)

Фото: Petros Karadjias / AP

Акция протеста против действий США в Венесуэле перед резиденцией премьер-министра Великобритании в Лондоне

Акция протеста против действий США в Венесуэле перед резиденцией премьер-министра Великобритании в Лондоне

Фото: ANDY RAIN / EPA / ТАСС

Демонстрация в Рио-де-Жанейро (Бразилия) за освобождение Николаса Мадуро

Демонстрация в Рио-де-Жанейро (Бразилия) за освобождение Николаса Мадуро

Фото: Bruna Prado / AP

Акция протеста в Стамбуле (Турция) против операции США в Венесуэле

Акция протеста в Стамбуле (Турция) против операции США в Венесуэле

Фото: Emrah Gurel / AP

Марш в поддержку Николаса Мадуро в Каракасе

Марш в поддержку Николаса Мадуро в Каракасе

Фото: Ronald Pena R / EPA / ТАСС

