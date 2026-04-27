«Хорошо бы что-нибудь для разнообразия и разрешать»

Нельзя зацикливаться на запретах, ограничениях, и новых наказаниях — с таким призывом выступил Владимир Путин на ежегодном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Президент России также признал, что излишние барьеры тормозят развитие страны. Однако это лишь временное явление. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кремль таким образом комментирует так называемые острые темы последнего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В День российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло традиционное заседание Совета законодателей с участием президента. Нужно, наверное, напомнить: 27 апреля 1906 года, 120 лет назад, в Российской империи прошло первое заседание Государственной думы. Так что нынешняя дата юбилейная, кроме того, в этом же году избирается девятая по счету Госдума. В этой связи можно рискнуть сказать, что выступление Владимира Путина было во многом посвящено предстоящему в сентябре голосованию. В качестве напутствия президент использовал цитату Александра Солженицына: «власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд».

Главные тезисы в целом традиционные — все у нас хорошо. Трудности, конечно, есть, но они временные. Впрочем, глава государства также отметил, что зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна. Вопрос действительно не праздный. Число введенных запретов в Российской Федерации за пять лет работы восьмой Государственной думы подсчету не поддается. Так что можно сосредоточиться на главном — том, что происходит сейчас. По сути, решается судьба интернета. Есть некоторые основания предполагать, что его как бы станет меньше, и останется только так называемый правильный сегмент. Кроме того, практически любой рассерженный гражданин может инициировать закрытие того или иного ресурса.

Да что интернет — взять, например, литературу и кино: читали же даже в СССР те или иные произведения, фильмы художественные смотрели — радовались. Нынче же выясняется, что напрасно. Крамола там обнаружена и несоответствие традиционным ценностям.

В народе все это вызывает порой странные, смешанные чувства. Хотя бы потому, что заменить крамольное иногда и нечем — создается вакуум.

Поэтому можно только согласиться с первым лицом: зацикленность на запретах контрпродуктивна. Хорошо бы все-таки чего-нибудь для разнообразия и разрешать — пусть не часто, но с определенной периодичностью. Кажется, что между той далекой перовой Государственной думой и той, что работает на данный момент, есть определенная разница. А может быть, даже они и не похожи вовсе. В частности, потому что тогда депутаты боролись за то чтобы разрешать, а сейчас — сложно сказать.

Дмитрий Дризе