Из свежей почты

Егор Алекберов, 2 года, детский церебральный паралич, требуется лечение. 227 398 руб.

Внимание! Цена лечения 260 398 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 33 тыс. руб.

Егор родился недоношенным, в тяжелом состоянии. Выписали сына только через три месяца, развивался он с задержкой. Мы начали возить Егора в медцентры Москвы и Челябинска. Сын научился переворачиваться, сидеть с опорой, жевать, произносить звуки и слоги, стал лучше понимать речь. Занимаемся мы каждый день: ЛФК, массаж, логопед, эрготерапевт. Егор ползает, толкаясь ногами, а вот руки у него слабые. Мы очень хотим пройти терапию в московском Институте медтехнологий (ИМТ), но стоимость для меня непосильная. Помогите! Олеся Савоненко, Калининградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо нормализовать мышечный тонус, укрепить мышцы и увеличить двигательную активность, развить моторику и речь Егора».

Ева Жукова, 13 лет, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 175 500 руб.

Внимание! Цена лечения 566 500 руб. Антон Николаевич внес 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 41 тыс. руб.

Внучка родилась с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Моя дочь отказалась от малышки, отца нет. Я взяла Еву под опеку. Она перенесла четыре операции: врачи зашили губу, устранили расщелину нёба. Зубы у Евы росли криво, прикус был нарушен. В Москве в декабре прошлого года провели реконструкцию губы и восстановили свод преддверия рта. Теперь нужна ортодонтия, чтобы нормализовать прикус и подготовиться к следующим операциям. Помогите с оплатой! Наталья Шумакова, Орловская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Необходимо расширить верхний зубной ряд, создать условия для прорезывания постоянных зубов — это подготовит Еву к проведению пластики альвеолярного отростка и последующей операции на челюстях».

Таня Никулина, 10 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 187 111 руб.

Внимание! Цена лечения 575 111 руб. Клячина Лариса Анатольевна внесла 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 38 тыс. руб.

Дочка родилась в тяжелом состоянии, выписали нас с множеством диагнозов, в том числе косолапостью — ножки Тани были подвернуты. Вскоре выяснилось, что причина в прогрессирующей слабости мышц. В полгода при поддержке Русфонда мы начали лечиться у ортопеда Вавилова. По методу Понсети он выпрямил стопы. Через год из-за расслабленных мышц произошел рецидив, но повторили лечение лишь в пять лет, когда Таня окрепла. Дочь начала нормально ходить! Однако затем правая стопа опять подвернулась. Вавилов предложил подождать до десяти лет, и вот пришло время браться за лечение. Пожалуйста, помогите мне его оплатить — без вашей помощи не справлюсь. Наталья Никулина, Архангельская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется хирургическое лечение — реконструкция заднего и среднего отделов стоп Тани с фиксацией спицами и последующим их извлечением».

Рома Тутуров, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 363 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 39 тыс. руб.

Сын занимался борьбой, нагрузки переносил отлично. В 2023 году перед соревнованиями выяснилось, что у Ромы дефект межпредсердной перегородки. Его регулярно обследовали. Но в сентябре 2025 года кардиолог предупредил, что дефект уже не уменьшится, наоборот, есть риск его увеличения. В Томском НИИ кардиологии рекомендуют закрыть дефект эндоваскулярным методом, без вскрытия грудной клетки. И откладывать операцию нельзя, иначе Роме может грозить сердечная недостаточность. Но нам с мужем ее не оплатить. Нужна помощь! Ольга Степанова, Республика Алтай

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Роме рекомендовано эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции он быстро восстановится и сможет заниматься спортом».

Почта за неделю 24.04.2026 — 28.04.2026

Получено писем — 40

Принято в работу — 30

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ – 0