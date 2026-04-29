Для спасения Насти Салминой не хватает 761 639 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Насти грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени, прогрессирующая форма. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Девочка испытывает сильную боль в спине, уже отмечены признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Ей необходимо хирургическое лечение в ближайшее время. Операция по новой технологии VBT позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. После периода реабилитации качество жизни ребенка значительно улучшится, уйдет боль, восстановится баланс тела, полноценное дыхание. Настя сможет вести активный образ жизни наравне со сверстниками».

Стоимость операции 2 185 639 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 400 000 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 761 639 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Салмину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Настиного папы — Дмитрия Анатольевича Салмина. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).