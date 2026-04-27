Даниил Медведев вышел в четвертый круг «мастерса» в Мадриде

Десятая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Мадриде. В третьем раунде россиянин победил норвежца Николая Будкова Кьера, занимающего 140-е место в мировом рейтинге.

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2. Следующим соперником Медведева станет победитель встречи между 13-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли и парагвайцем Даниэлем Вальехо (96-й в рейтинге).

Общий призовой фонд «мастерса» в Мадриде составляет $8,2 млн. Турнир завершится 3 мая. В прошлом году победителем соревнования стал норвежец Каспер Рууд.

Таисия Орлова