Даниил Медведев вышел в четвертый круг «мастерса» в Мадриде

Десятая ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Мадриде. В третьем раунде россиянин победил норвежца Николая Будкова Кьера, занимающего 140-е место в мировом рейтинге.

Даниил Медведев

Фото: Manu Fernandez / AP

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Николай Будков Кьер

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Даниил Медведев после матча с Николаем Будковым Кьером

Фото: Manu Fernandez / AP

Фото: Manu Fernandez / AP

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Manu Fernandez / AP

Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2. Следующим соперником Медведева станет победитель встречи между 13-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли и парагвайцем Даниэлем Вальехо (96-й в рейтинге).

Общий призовой фонд «мастерса» в Мадриде составляет $8,2 млн. Турнир завершится 3 мая. В прошлом году победителем соревнования стал норвежец Каспер Рууд.

Таисия Орлова

Фотогалерея

«Думаю не о возрасте, а о том, как двигаться вперед»

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

