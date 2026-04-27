Игорь Акинфеев выбыл до конца сезона из-за травмы

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в текущем сезоне из-за травмы. Об этом капитан столичного клуба написал в своем Telegram-канале.

«Что касается наших футбольных дел. Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами»,— сообщил футболист. Также он опроверг слухи о возможном завершении карьеры, заявив, что «сделает все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Акинфеев провел 19 матчей, три из которых он отыграл «на ноль». Он пропустил 22 мяча. В домашнем матче 23-го тура против тольяттинского «Акрона» (2:1) голкипер получил повреждение. Позднее Акинфеев сказал, что сроки восстановления задерживаются из-за воспаления.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 27 матчах. В следующем туре команда примет петербургский «Зенит». Также 6 мая ЦСКА сыграет со столичным «Спартаком» в финале «Пути регионов» FONBET Кубка России.

Таисия Орлова

Фотогалерея

«Я не привык проигрывать, всегда таким себя помню»

Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное Московской области. В четыре года родители отправили его в детско-юношескую школу ЦСКА, и уже после второй тренировки он был поставлен на ворота

В составе юношеской команды в 2002 году Акинфеев стал чемпионом страны. В том же году он окончил футбольную академию и получил вызов в юношескую сборную России &lt;br>На фото слева направо: Игорь Акинфеев, его друг и будущий защитник ЦСКА Сергей Горелов и вратарь «Спартака» Александр Филимонов

«Семья — громкое, заезженное слово. Но в ЦСКА действительно на протяжении долгих лет сохраняется теплая атмосфера. Все люди, проходившие армейскую школу, ощущали это на себе»&lt;br> В 2003 году Игоря Акинфеева приняли в основной состав ЦСКА, а в том же году он был вызван и в сборную страны, но в том сезоне на поле не выходил

Дебют Акинфеева в составе сборной состоялся 28 апреля 2004 года в возрасте 18 лет в матче против Норвегии. Он стал самым молодым игроком за всю историю команды. По итогам сезона он впервые взял приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

«Я уже научил себя относиться ко всему спокойно и любить даже своих недругов. Тебя критикуют, а ты улыбайся» &lt;br> В 2008 году в составе сборной России на чемпионате Европы Акинфеев был одним из ключевых игроков и получил бронзовую медаль

В 2009 году Акинфеев установил еще один рекорд: он пропустил сотый гол в свои ворота, для чего соперникам потребовалось 140 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Антонину Кински (120 матчей)

«Никакие слова ничего не меняют, решают все только дела. И ты должен не спорить, кому-то что-то доказывая, а делать свою работу. Сделаешь ее хорошо, — результат обязательно придет»&lt;br> В мае 2014 года Игорь Акинфеев побил рекорд советского футболиста Льва Яшина, отыграв всухую 204-й матч

Чемпионат мира в Бразилии в 2014 году прошел не очень удачно для голкипера. В матче против сборной Южной Кореи Акинфеев, как он сам говорил, пропустил «нелепый гол», назвав его «детской ошибкой», и извинился перед всеми болельщиками

В марте 2015 года во время матча против сборной Черногории черногорский фанат бросил в Акинфеева файер. Голкипер получил ожоги и сотрясение мозга, а из-за беспорядков судья принял решение остановить матч и засчитать Черногории поражение со счетом 3:0

На чемпионате мира 2018 года Акинфеев был капитаном национальной сборной. В матче 1/8 финала против Испании в серии пенальти вратарь отбил финальный одиннадцатиметровый. Благодаря этому Россия впервые в истории пробилась в 1/4 турнира&lt;br>На фото слева направо: вратарь Игорь Акинфеев и игрок сборной Испании Коке

По итогам чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России, Акинфеев был награжден орденом Почета. Голкипер ЦСКА входит в топ-50 лучших вратарей мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Является автором книги «Сто пенальти от читателей» &lt;br>На фото: президент России Владимир Путин (слева), голкипер Игорь Акинфеев

«Пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб» &lt;br> 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной РФ. За нее он провел 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей, 47 игр завершил всухую

В 2018 году Акинфеев стал первым российским вратарем, сыгравшим 300 «сухих» матчей, а в 2020-м занял шестое место среди всех мировых голкиперов по числу игр без пропущенных голов в XXI веке. В 2021-м Акинфеев провел свой 500-й матч в отечественном чемпионате и 800-й — в карьере, а уже в следующем году он установил абсолютный рекорд России по количеству проведенных на высшем уровне игр — 818

«Я не привык проигрывать, всегда таким себя помню» &lt;br> За ЦСКА Акинфеев провел 744 игры, в которых пропустил 667 мячей, а 310 матчей отстоял на ноль. Вместе с клубом голкипер завоевал 21 трофей, включая Кубок УЕФА, шесть титулов чемпиона России. По семь раз становился обладателем Кубка России и Суперкубка. Четырежды был признан лучшим игроком сезона

«Футбол — вся моя жизнь. Те эмоции, которые переживал, переживаю и, надеюсь, буду переживать, ничем не заменить»&lt;br> По данным Transfermarkt, текущая стоимость голкипера составляет €2 млн

Игорь Акинфеев является рекордсменом по числу наград «Вратарь года» имени Льва Яшина. Он становился обладателем приза 11 раз (по итогам сезонов 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2022/23) &lt;br>На фото: генеральный директор и главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин (справа) вручает приз голкиперу на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене», 2023 год

