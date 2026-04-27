Игорь Акинфеев выбыл до конца сезона из-за травмы

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в текущем сезоне из-за травмы. Об этом капитан столичного клуба написал в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Что касается наших футбольных дел. Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами»,— сообщил футболист. Также он опроверг слухи о возможном завершении карьеры, заявив, что «сделает все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Акинфеев провел 19 матчей, три из которых он отыграл «на ноль». Он пропустил 22 мяча. В домашнем матче 23-го тура против тольяттинского «Акрона» (2:1) голкипер получил повреждение. Позднее Акинфеев сказал, что сроки восстановления задерживаются из-за воспаления.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 27 матчах. В следующем туре команда примет петербургский «Зенит». Также 6 мая ЦСКА сыграет со столичным «Спартаком» в финале «Пути регионов» FONBET Кубка России.

Таисия Орлова