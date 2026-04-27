Иноагента «Российскую ЛГБТ-сеть» признали экстремистским объединением

Санкт-Петербургский городской суд признал межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» (признано иноагентом; «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) экстремистским объединением и запретил его деятельность в стране. Дело рассматривалось в закрытом режиме, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Главное управление Минюста России по Петербургу и Ленобласти подало административный иск с соответствующим требованием 2 февраля. Организация оказывала правовую и психологическую помощь представителям ЛГБТ-сообщества («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), отмечается на сайте объединения.

Одновременно с ней Минюст попросил признать экстремистской и запретить ЛГБТ-инициативную («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) группу «Выход» (иноагент; признана экстремистской и запрещена в России). Этот иск суд удовлетворил 3 марта.