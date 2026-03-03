Суд признал организацию-иноагента «Выход» экстремистским и запретил на территории РФ

В Санкт-Петербурге рассмотрели иск ГУ Минюста РФ по Петербургу и Ленобласти к ЛГБТ-инициативной (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России) группе «Выход» (признана Минюстом РФ иностранным агентом) о признании ее экстремистским объединением и запрете деятельности на территории России. Иск удовлетворен судом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, дело рассматривали в закрытом режиме. По решению суда группа признана экстремистским объединением, ее деятельность запрещена на территории страны.

В начале февраля суд зарегистрировал аналогичный иск регионального управления ведомства к Межрегиональному общественному движению «Российская ЛГБТ-сеть» (признано иноагентом; международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России).

Татьяна Титаева