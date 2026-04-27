Дора, Markul и Beautiful Boys выступят летом на нижегородской «Ракушке»

Мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов» опубликовал список исполнителей, которые выступят в Александровском саду Нижнего Новгорода летом 2026 года. 31 мая на сцену «Ракушка» выйдет поп-рок-певица Дора, 13 июня — хип-хоп-исполнитель Markul, 4 июля — джазовый музыкант из Австралии Дэн Барнетт, 22 августа — инди-рок-группа Beautiful Boys. Также в программе заявлен секретный гость, его организаторы обещают раскрыть позже.

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Фестиваль «Столица закатов» проводится в Нижнем Новгороде с 2021 года. В юбилейном 2025 году его посетили 490 тыс. зрителей. За три летних месяца на 10 площадках прошло 139 событий, на «Ракушке» выступили певица Ева Польна, коллектив Global Jazz Quartet, рэпер L’One с хором и группа «Звери».

