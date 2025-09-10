Более 490 тысяч зрителей посетили фестиваль «Столица закатов» в 2025 году

Нижегородский фестиваль «Столица закатов» в 2025 году посетили более 490 тыс. зрителей, рассказали организаторы. В прошлом году мероприятие собрало рекордные 550 тыс. гостей.

За три летних месяца на 10 площадках прошло 139 событий. Концерты на сцене «Ракушка» в Александровском саду посетили более 40 тыс. жителей и гостей города, там выступили певица Ева Польна, коллектив Global Jazz Quartet, рэпер L’One с хором и группа «Звери». Послушать классические произведения на фестивале «Музыка над Волгой» пришли 8 тыс. человек, посмотреть выступления «Соло на закате» — 58 тыс. Проходившая каждую субботу «Гастрономическая Рождественская» собрала 378 тыс. участников.

Фестиваль «Столица закатов» проводится в Нижнем Новгороде с 2021 года. В этом году он отметил свой первый юбилей и объединился с фестивалями Summer Sound и «Это лето», где выступили группы «Комната культуры», Cream Soda, «Три дня дождя», «Сироткин», The Hatters, Zoloto, «Обстоятельства» и другие исполнители.

Елена Ковалева