Тамбовчанин получил реальный срок за призывы к терроризму в Telegram

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Тамбовской области 1975 года рождения виновным в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства установили, что осужденный через свой аккаунт в мессенджере Telegram под публикациями в сообществах размещал материалы, направленные на поддержку запрещенной в России проукраинской террористической организации и оправдание ее противоправной деятельности.

В начале года 24-летнего жителя Белгорода приговорили к пяти годам колонии за публичное оправдание терроризма. По данным источника «Ъ-Черноземье», осужденным является Максим Сериков.

Алина Морозова