Экс-чемпионы мира Фьюри и Джошуа договорились о поединке

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа согласовали проведение поединка. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

«Мои друзья в Великобритании, это произойдет. Контракт подписан»,— написал он. По информации журналиста The Ring Майка Коппинджера, поединок состоится в четвертом квартале 2026 года. Он назвал предстоящий бой «самым масштабным в истории британского бокса».

Также стала известна дата ближайшего боя Энтони Джошуа. Его противником станет албанский боксер Кристиан Пренга. Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии.

37-летний Тайсон Фьюри владел титулами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). На его счету 35 побед, два поражения и одна ничья.

Энтони Джошуа 36 лет. Он владел поясами IBF, WBA, WBO и IBO. На профессиональном ринге британец одержал 29 побед и потерпел четыре поражения.

Таисия Орлова