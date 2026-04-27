Полиция Литвы заподозрила 13 человек в подготовке политических убийств

Генпрокуратура Литвы проводит досудебное расследование предполагаемого заговора с целью убийства российского политического эмигранта и литовского проукраинского активиста. В деле фигурируют 13 человек. Об этом рассказал и. о. главного прокурора департамента по расследованию организованной преступности и коррупции ведомства Мартинас Йовайша, передает литовский телеканал LRT.

Как сообщили в ведомстве, среди подозреваемых — граждане Латвии, Украины, России, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Греции. Девять из них находятся на территории Литвы. Семь человек были арестованы, в отношении двоих — «применена менее строгая мера пресечения». Еще двое подозреваемых задержаны в третьих странах, проводится процедура экстрадиции. Решение о выдаче одного из них рассматривает апелляционный суд Греции.

В Генпрокуратуре утверждают, что целями покушения были проживающий в Литве глава башкирской общественной организации «Башкорт» (признана экстремистской и запрещена в РФ) Руслан Габбасов (объявлен иноагентом) и проукраинский активист, гражданин Литвы Валдас Барткевичюс (внесен в перечень террористов и экстремистов). Расследование начали в марте 2025 года, когда господин Габбасов обнаружил у себя в автомобиле оборудование для слежки, заявили правоохранители.

Глава Бюро уголовной полиции Литвы Саулюс Бригинас заявил, что потенциальных исполнителей задержали 12 марта 2025 года. «В тесном сотрудничестве с властями Польши, Греции и Украины в начале этого года была проведена масштабная международная операция, в результате которой задержали и других подозреваемых», — сообщил он. Саулюс Бригинас заявил, что «характер и цели этих преступлений соответствуют целям России».

Следователи утверждают, что подозреваемые также собирали сведения о военной инфраструктуре в Греции и, возможно, были причастны к поджогу предназначенной для Украины военной техники в Болгарии.