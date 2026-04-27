В Курской области обнаружили самый дешевый в стране шашлык из свинины
Среди всех регионов России дешевле всего приготовление традиционного шашлыка из свинины обойдется в Курской области. Его средняя стоимость составит 1357 рублей. Речь идет об угощении на компанию из восьми человек. Стоимость майского шашлыка для РИА Новости подсчитали аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР).
Эксперты ЦСР рассчитали «индекс шашлыка» на основе данных Росстата —стоимость девяти разных видов блюд на мангале и отдельно корзину для пикника на компанию.
«Самыми доступными стали блюда на мангале из помидоров, курицы, белой рыбы и грибов. Золотая середина по ценовой доступности — у блюд из свинины и сосисок. Дороже всего обойдутся шашлыки из говядины, баранины и красной рыбы»,— пишет РИА Новости.
По подсчетам экспертов, в сравнении с прошлым индексом в стране заметнее всего подорожали: говядина (12,4%), белая рыба (12,2%) и помидоры (6,2%). В диапазоне 3-4% выросли цены на красную рыбу, курицу и свинину.
Корзина с продуктами для пикника на восемь человек в среднем по стране обойдется почти в 2,5 тыс. руб.
С 27 апреля в стране началась короткая рабочая неделя. Она продлится четыре дня — до 30 апреля включительно. Рабочий день в четверг будет сокращенным на один час. День весны и труда в 2026 году приходится на пятницу, 1 мая.
В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» писал, что руководство группы «Русагро» приняло решение о закрытии трех свинокомплексов в Белгородской области в связи с высоким уровнем риска для персонала и производственных процессов на приграничной территории. Из-за этого из производства выбыло 6 тыс. т свинины в живом весе на убой.