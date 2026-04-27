Ретро-авто вырвались в топ рынка

Россияне стали скупать старые — очень старые — иномарки. Спрос на 30-летние Mercedes, BMW и Porsche весной 2026 года вырос в полтора раза, сообщают новостные Telegram-каналы. Так автомобилисты пытаются сэкономить на утильсборе.

Легенды европейского автопрома заказывают из-за границы. За немецкую классику перегонщики возьмут в среднем 5 млн руб. Некоторые модели, например Porsche 911, с учетом растаможки и доставки обойдутся в 10-30 млн руб. А новый такой автомобиль стоит уже под 50 млн руб. При этом сейчас в страну ввозят модели небольшой мощности, пояснил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов:

«В последние годы было выгодно возить в Россию достаточно новые автомобили. Когда началась СВО и ввели запрет на экспорт машин, в страну в большей степени стали завозить то, что выгодно перепродавать. При этом затраты — будь то дорогая машина с большим объемом двигателя или дешевая — примерно одинаковы. В основном возили премиальные машины на "вторичку". Но все изменилось с осени 2025 года, когда увеличили утильсбор на автомобили мощностью свыше 160 л. с.».

Эксперты отмечают, что практической выгоды в покупке старой иномарки нет. Главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко считает, что дело скорее в ностальгии:

«Машины 20-30-летней давности считаются хорошими и надежными во всех смыслах — не то что одноразовые нынешние поделки. Но практическая сторона ввоза таких машин сомнительна. Их выпускала "большая немецкая тройка" (группа Volkswagen, Porsche, Bentley и другие люксовые марки), так что они никогда не были и не будут дешевыми в обслуживании. И это несмотря на то, что машинам уже 20-30 лет. Авто требуют премиальных оригинальных масел, расходников, фильтров и прочих деталей. Но за те деньги, которые просят перегонщики, на первичном рынке можно присмотреть очень хорошую альтерантиву».

Интерес к возрастным автомобилям «Автостат» зафиксировал еще в 2025 году. К лету купили 111 тыс. машин старше 30 лет. Это каждая 25-я сделка на вторичном рынке, сообщал портал «Автодрайв». Четверть таких покупок пришлась на бренд Toyota. Однако импортная автовторичка — это всегда большие вложения в обслуживание. Сэкономить тут не удастся, отметил специалист по подбору подержанных автомобилей Артур Брума:

«Любая возрастная машина будет требовать вложений в ремонт, потому что есть естественный износ узлов и агрегатов. Кроме того, независимо от пробега, у таких машин старая резинотехническая часть, иногда течь технических жидкостей: моторного масла, антифриза и так далее. Более того, у них гниют отдельные элементы. Пару дней назад я увидел в продаже Mercedes W212 15-летней давности за 1,8 млн руб. Пробег — до 100 тыс. км. На машине полностью поменяли подвеску (сгнили все сайлентблоки), рычаги, стойки стабилизаторов, амортизаторы и так далее.

Найти запчасти на 10-15-летнюю машину достаточно проблематично и, если называть вещи своими именами, не очень рационально. Детали стоят недешево, и склады ими не затарены. Эта история, наверное, больше для обеспеченных людей. Экономия на утильсборе — это бережливость на спичках».

В 2026 году россияне побили многолетний рекорд по покупкам подержанных авто. С января по апрель заключено почти 1,4 млн сделок, подсчитал «Автостат». Больше было только в 2014-м. Лидером продаж остается Lada. Из иномарок самый заметный прирост показали Honda Freed, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5. Средняя стоимость машины — 1,2 млн руб.

Светлана Белова