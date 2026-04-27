В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовском произошла массовая драка. По факту происшествия проводится проверка, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В социальных сетях появилась информация о том, что драка произошла возле бара «Огни». На ролике Вконтакте видно, что в ней участвовали не менее 10 человек. В пресс-сдужбе не смогли уточнить информацию о пострадавших и задержанных в ходе происшествия.

Наталья Шинкарева