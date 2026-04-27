Лесом к лицу

В Государственном Русском музее открылся очередной монографический блокбастер — выставка «Иван Шишкин. Русский лес». Искусство хрестоматийнейшего отечественного пейзажиста показывается на ней с едва ли не рекордной полнотой, которую оценивает Евгений Хакназаров.

Затеяв эту выставку, Русский музей взялся решить задачу со звездочкой. Ведь художник так и норовит остаться в тени своих дубов. Ветви кряхтят, чащи манят, путники бредут. Словно и нет никакого искусства — а так, одна лишь природа сама собой переползла на холсты. Безо всякого Шишкина.

Между тем Иван Шишкин — одна из самых трагических, изломанных и глубоких фигур в русской живописи. Просто он настолько отдался жанру пейзажа и растворился в нем, что личность автора осталась абсолютно скрытой всей этой заповедностью. И к этой подчиненности предмету своей страсти мастер стремился осознанно: «Разве не сознаешь, что составляешь только какую-то ничтожную частицу этой невозмутимой и вечно прекрасной природы?»

Монографическая выставка «Иван Шишкин. Русский лес» не имеет прецедентов по части масштаба: достаточно сказать, что для этого проекта Третьяковская галерея выдала знаменитых медведей вместе с «Утром в сосновом лесу» — чего досель, кажется, и не случалось никогда.

И то — как отказать, ведь здесь особый случай. Для ГРМ приношение шишкинскому гению, по большому счету, вопрос чести: художник скончался за мольбертом в ожидании газет с вестью о долгожданном открытии музея Александра III (ныне — Русский музей), случившемся 7 марта 1898 года, за день до смерти маэстро. Да и более русского по духу художника сложно найти, разве что Васнецов может составить конкуренцию.

Но на полотнах Васнецова Русь сказочная. У Шишкина же — практически прикладная ботаника, которая, впрочем, при всей реальности имеет отчетливый мифологический привкус. Полотно «Тевтобургский лес», сделанное в Германии во время пенсионерской поездки от Академии художеств и представленное в начале экспозиции, лишь выступает на разогреве у величественного и необъятного повествования о русских просторах и зарослях.

Будем, впрочем, объективными: к творчеству Иван Иванович подступался тщательнейшим образом, и потому сюжеты отечественные, а краски немецкие. Холсты, как правило, имеют еще более определенную географическую привязку — они дрезденские. И представьте — вся эта технологическая евроблагодать путешествовала вместе с художником по русским болотам да топям, пыльным дорогам и коварным буеракам.

В воспоминаниях современников Шишкин «в лес отправляется с топором, и встреча с медведем для него, кажется, будет только забавна» — это свидетельство художника Николая Мурашко, кажется, проясняет доброе отношение Шишкина к косолапым. Непонятно только, зачем же ему сдался Константин Савицкий для нанесения умилительного анималистического штриха в «Утре в сосновом лесу» — ведь медвежье семейство уже было на авторском эскизе, представленном рядом с прибывшим из Третьяковки шедевром. Шишкин и сам бы мог все написать. Маленькое — но открытие. И на экспозиции внимательный глаз может заметить еще много таких красноречивых деталей.

Про архитектуру самой выставки трудно выразиться ясно. Хронологический принцип размещения работ неотчетлив. Кто-то отмечает, что вот этот зал — «цивилизованные» виды, а вот тот — дикий, с чащами.

Но и с этим можно поспорить. Самым правильным будет отметить, что залы выстроены по анфиладному принципу в форме буквы «Г». Как только войдешь, взгляд устремится вдаль все к тем же мишкам, а у них развернешься, и вторая анфилада увенчается «Корабельной рощей». А между ними — множество других, неявных, но не менее пронзительных шедевров. Например, этюд с освещенными солнцем соснами создает эффект полного погружения. И таких примеров тьма.

Повествуя о стремлении художника к аутентичности, Николаю Мурашко вторит племянница Шишкина Александра Комарова: «Облюбовав этюд, он обыкновенно расчищал кустарники, обрубал сучки и отгибал деревья, чтобы ничего не мешало ему видеть выбранную им картину; потом устраивал себе сиденье из сучьев и леса, делал идеальный по простоте и удобству мольберт и располагался как дома».

Как видим, все по-русски цельно и просто. Непростым был только характер. Извечная национальная горькая болезнь, подгоняемая смертью двух жен, делала Ивана Ивановича порой непредсказуемым. Суровое обращение с учениками — вплоть до обмороков последних — сменялось искренним и действенным стремлением помочь: Шишкин помнил о собственном раннем безденежье, да и на пике востребованности продолжал маяться думами — купят ли в итоге его работы высокие заказчики.

Войны с дачными кошками сменялись умилением певчими птичками, до которых мастер был охотник: свой последний день Шишкин провел в компании синички и ручного скворца. Все смешно, все страшно, все иллюзорно — а в итоге душа умиротворяется на этих полотнах. Кажется, не будь Шишкина — и вся наша живопись была бы иной. Но, по счастью, он у нас есть.