На Урале женщину осудили за переводы иностранной религиозной организации

Жительница Нижнего Тагила осуждена Тагилстроевским районным судом за финансирование иностранной нежелательной организации, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ и назначил наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в 2022 году деятельность религиозной организации и благотворительного фонда, которыми интересовалась подсудимая, была признана нежелательной на территории РФ. В декабре того же года она совершила пять переводов на общую сумму 2,5 тыс. руб., указав в назначении платежа религиозный характер.

«В ходе следствия была установлена личность человека, которому женщина переводила деньги, и он подтвердил свое участие в деятельности данных иностранных организаций, а также использование поступивших на его счет денег для обеспечения деятельности этих организаций»,— сообщили в пресс-службе судов.

Подсудимая не признала вину, утверждая, что не знала о статусе организаций и действовала из благих побуждений, однако суд счел это неубедительным. Суд пришел к выводу, что женщина достоверно знала о признании организаций нежелательными, но продолжила переводить средства. Цель перевода не имеет правового значения и не освобождает от ответственности за действия, посягающие на конституционный строй и безопасность государства.

При назначении наказания суд учел, что подсудимая ранее не привлекалась к ответственности и характеризуется положительно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.