Подаривший рунету «превед, медвед!» сайт Udaff.com закрылся

Популярный в середине 2000-х проект Udaff.com прекратил работу. Накануне, 26 апреля, на сайте было опубликовано прощальное сообщение: «Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы».

Говоря про Udaff.com, чаще всего отмечают его влияние на русскоязычный сегмент интернета. На сайте публиковались рассказы без цензуры на любые темы, и, что важно для того времени — была возможность их комментировать. Сленг, который придумали пользователи сайта, — «превед, медвед!», «аффтар жжот»,— стал частью рунета.

В 2008 году вышла книга «Библия падонков, или Учебнег Албанского языка», в которой была предпринята попытка осмыслить языковой феномен, который помог создать Udaff.com. В книге рассказывается про историю возникновения «субкультуры падонков» (так себя называли пользователи сайта), есть словарь «олбанского йезыка», рассказы в стиле «падонков».

Книгу написал создатель Udaff.com Дмитрий Соколовский, но в некоторых источниках его авторство ставят под сомнение. Господин Сколовский на вопросы “Ъ”, что такое «субкультура падонков», чем для него был Udaff.com, ответил лаконично: «Спасибо, но мне неинтересно».

Дмитрию «Удаву» Сколовскому 56 лет. Udaff.com он запустил в 2000 году, параллельно работая на радио «Европа Плюс». В интервью «Деловому петербургу» в 2006 году он говорил, что аудитория Udaff.com — «абсолютно разные люди», а «общее у них не то, кто они по жизни, а то, как они к этой жизни относятся». По данным Webchart.org, на пике популярности число уникательных посетителей Udaff.com достигало почти 16 тыс. Сейчас господин Сколовский развивает соцсеть для творческих людей Alterlit.ru.

Полина Мотызлевская