Подаривший рунету «превед, медвед!» сайт Udaff.com закрылся

Популярный в середине 2000-х проект Udaff.com прекратил работу. Накануне, 26 апреля, на сайте было опубликовано прощальное сообщение: «Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы».

Говоря про Udaff.com, чаще всего отмечают его влияние на русскоязычный сегмент интернета. На сайте публиковались рассказы без цензуры на любые темы, и, что важно для того времени — была возможность их комментировать. Сленг, который придумали пользователи сайта, — «превед, медвед!», «аффтар жжот»,— стал частью рунета.

В 2008 году вышла книга «Библия падонков, или Учебнег Албанского языка», в которой была предпринята попытка осмыслить языковой феномен, который помог создать Udaff.com. В книге рассказывается про историю возникновения «субкультуры падонков» (так себя называли пользователи сайта), есть словарь «олбанского йезыка», рассказы в стиле «падонков».

Книгу написал создатель Udaff.com Дмитрий Соколовский, но в некоторых источниках его авторство ставят под сомнение. Господин Сколовский на вопросы “Ъ”, что такое «субкультура падонков», чем для него был Udaff.com, ответил лаконично: «Спасибо, но мне неинтересно».

Дмитрию «Удаву» Сколовскому 56 лет. Udaff.com он запустил в 2000 году, параллельно работая на радио «Европа Плюс». В интервью «Деловому петербургу» в 2006 году он говорил, что аудитория Udaff.com — «абсолютно разные люди», а «общее у них не то, кто они по жизни, а то, как они к этой жизни относятся». По данным Webchart.org, на пике популярности число уникательных посетителей Udaff.com достигало почти 16 тыс. Сейчас господин Сколовский развивает соцсеть для творческих людей Alterlit.ru.

Полина Мотызлевская

Отцы рунета

Валерий Бардин был создателем операционной системы ДЕМОС — советского аналога ОС UNIX и инициатором создания акционерного общества «Релком» (первый российский интернет-провайдер), работая в котором представлял Россию в ассоциации национальных сетей Европы EUnet. В 1990 году кооператив «Демос», в котором он работал, совместно с сетью «Релком» зарегистрировал домен верхнего уровня .su, что стало отправной точкой развития российского интернета. Скончался 26 декабря 2017 года

Андрей Чернов (Ache) также работал в компании «Демос» и участвовал в создании «Релкома». Принимал участие в запуске интернет-канала, соединившего Россию с мировой сетью. Является создателем UUPC/@ (программа передачи трафика в виде сообщений электронной почты). Был автором кодировки KOI8-R для кириллических алфавитов. Скончался 16 августа 2017 года

Джан Хан-Магомедов также считается «отцом российского интернета» за его участие в создании и функционировании ряда организаций, имеющих отношение к интернету (СОИ, Координационный центр национального домена сети интернет, ПРИОР). Входил в экспертные советы по регулированию и развитию интернет-услуг. По его инициативе была создана и развивалась премия рунета. Скончался 27 ноября 2007 года

Максим Мошков является создателем одной из первых русскоязычных электронных библиотек в интернете (Библиотека Максима Мошкова, с 1998 года — lib.ru). Участвовал в запуске первых медийных интернет-проектов в качестве программиста, например «Газеты.Ру» (январь—август 1999 года) и «Ленты.Ру» (сентябрь 1999 года)

Артемий Лебедев стал основателем первой в России студии веб-дизайна (3 октября 1995 года). В студии трудятся более 350 человек, а ее клиентами в разное время были Microsoft, «Яндекс», Samsung, Nokia, Альфа-банк, Московское метро и другие

Дмитрий Крюков был создателем первой в России поисковой системы Rambler, которая была выложена в сеть 8 октября 1996 года. Весной 1997 года был запущен счетчик «Рамблер / Топ-100» (рейтинг и каталог ресурсов интернета, сервис статистики посещаемости). Скончался 14 апреля 2009 года

Антон Носик был автором одного из первых блогерских проектов в русском сегменте интернета («Вечерний интернет»). Он выходил с 24 декабря 1996 года по апрель 1999 года. Носик участвовал также в запуске первых медийных интернет-проектов («Газета.Ру», Lenta.ru, «Вести.Ру»). Скончался 9 июля 2017 года

Аркадий Волож стал одним из основателей интернет-портала и поисковой системы «Яндекс» (23 сентября 1997 года). Для создания компании было закуплено три сервера и проиндексировано содержимое рунета

Сооснователем «Яндекса» был также Илья Сегалович, автор программы поиска неструктурированной информации при помощи русского языка, ставшей основой для создания поискового портала. Скончался 27 июля 2013 года

