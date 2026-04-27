В Самарской области отменят часть праздничных мероприятий

Число праздничных публичных мероприятий в Самарской области будет сокращено. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 27 апреля.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С учетом повышенной угрозы со стороны противника и тех ситуаций, которые у нас произошли на прошлой неделе, мы будем вынуждены сократить некоторые публичные мероприятия, которые традиционно проходят в праздничные дни»,— сказал глава региона.

На прошлой неделе Самарская область подверглась массированной атаке БПЛА. В Сызрани в результате налета обрушился подъезд жилого дома, погибли несовершеннолетняя внучка и бабушка и пострадали 12 человек. В Самаре пострадали шесть человек, в Новокуйбышевске погибла женщина. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

В связи с этим на майские праздники в Сызрани были отменены все массовые мероприятия на открытом воздухе. Также отменен салют в День Победы.

Георгий Портнов