Путин исключил Озон-банк из перечня банков, с акциями которых запрещены сделки

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которое исключает Озон-банк из перечня кредитных организаций, для сделок с акциями и долями которых необходимо специальное разрешение. Документ вступает в силу со дня опубликования. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Перечень из 45 банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению, президент утвердил 26 октября 2022 года. В него входят организации, долями в которых владеют иностранцы из недружественных стран. Среди таких банков — Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, Дойче банк, «Мидзухо Банк» и другие.

В феврале 2024 года Владимир Путин исключил из этого перечня Яндекс-банк. Ранее нидерландская Yandex NV объявила о продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму российских инвесторов. В том же году из списка исключили «Джей энд Ти Банк», который был присоединен к российскому Реалист-банку. Президент также изъял из перечня «Эйч-эс-би-си банк», который был приобретен Экспобанком. Также в феврале 2024-го Владимир Путин одобрил продажу Ozon структурами Baring Vostok Майкла Калви в пользу российской «Восток Инвестиции».