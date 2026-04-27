Путин разрешил «Ауруму» выкупить акции золотодобытчика «Павлик»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешило АО «Аурум» выкупить 500 тыс. обыкновенных и 125 привилегированных акций АО «Золоторудная компания “Павлик”», принадлежащих кипрской компании Gentlia Limited.

Как отмечает «Интерфакс», в документе не указано, о какой именно компании «Аурум» идет речь. АО с таким именем возглавляет Евгений Куликов — генеральный директор ИК «Арлан», которая управляет «Павликом».

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области открыли в 2015 году. Входит в топ-10 российских золотодобытчиков.