Обелиск «Городу-Герою Севастополю» поврежден при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Севастополю. При атаке поврежден обелиск «Городу-Герою Севастополю», сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов»,— написал господин Развожаев в мессенджере «Макс». После того как альпинисты с высоты осмотрят памятник, можно будет определить сроки его восстановления, добавил губернатор города.

В ночь на 26 апреля над Севастополем сбили 71 воздушную цель, уточнял Михаил Развожаев. При атаке погиб один человек, еще четверо — ранены.