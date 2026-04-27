Россия в ответ на 20-й пакет санкций дополнила список лиц, которым запрещен въезд

Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список представителей евроинститутов и стран-членов сообщества, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИДа.

Из заявления следует, что среди включенных в перечень есть те, кто вовлечен в принятие решений об оказании военной помощи Украине, кто ведет «деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации», ответственен за введение санкций, нанесение ущерба РФ при взаимодействии с другими государствами. Речь идет, в частности, о «создании препятствий морскому судоходству в интересах нашей страны», уточнили в российском ведомстве. Список также пополнили те, кто выступает «за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них».

Ограничения России касаются гражданских активистов, представителей академического сообщества Евросоюза, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за антироссийские резолюции и законопроекты. Их имена и должности в пресс-релизе не приведены.

В МИД России полностью исключили воздействие ЕС на внешнеполитический курс страны и подтвердили планы по формированию «справедливого многополярного мироустройства».

23 апреля Евросовет одобрил 20-й пакет санкций против России. В перечень включили ограничения против 46 танкеров и запрет криптовалютных трансакций с Россией. Под санкции также попали операции с еще 20 российскими банками. Ограничения расширили на 58 юридических и физических лиц, связанных с российским ВПК, и на более 60 предприятий, в том числе из Китая и ОАЭ.