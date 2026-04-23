Стоимость инвестиций в воронежский завод сыворотки «Молвест» превысила 10 млрд

Воронежская ГК «Молвест» Аркадия Пономарева увеличила заявленный объем инвестиций в строительство предприятия по глубокой переработке молока в городе Калаче с 8,5 млрд до 10 млрд руб. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы регионального правительства.

В рамках проекта предусмотрено возведение локальных очистных сооружений, которые будут принимать стоки как от нового производства, так и от городской канализации. Помимо этого, планируется строительство нового цеха, складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры. После выхода на проектную мощность предприятие сможет дополнительно выпускать 2,2 тыс. т 80-процентного концентрата сывороточных белков, 15,5 тыс. т пермеата и 4,3 тыс. т сыворотки с уровнем деминерализации 90%. Прирост годовой выручки оценивается в 4,5 млрд руб.

Действующий завод по переработке сыворотки был запущен «Молвестом» в Калаче в 2019 году. Первоначально расширение мощностей планировалось осуществить либо на площадке молочного комбината «Воронежский», либо на территории индустриального парка «Масловский», а вложения не должны были превысить 6,5 млрд руб.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

