В Чувашии задержан 18-летний подозреваемый в поджоге автомобилей МВД

18-летний житель города Шумерли в Чувашской Республике задержан по подозрению в поджоге четырех полицейских автомобилей. Возбуждено дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в Следственном комитете России (СКР), передает ТАСС.

По версии следствия, молодой человек связался с кураторами, которые координировали его действия через мессенджер. Собеседники убедили подростка, что он выполняет задания в интересах правоохранительных органов. 24 апреля, уточнили в СКР, подозреваемый проник на охраняемую стоянку служебного автотранспорта межмуниципального отдела МВД «Шумерлинский». При поджоге он использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

Молодого человека задержали на месте преступления. Сейчас он заключен под стражу. Проведены обыски, допросы, назначено несколько экспертиз.