Как чистить

— Вода в системе закипает за счет тепла агрегатов. Как решается проблема накопления солей жесткости и бактериологического загрязнения в оборотной воде? Как часто приходится чистить теплообменники?

Андрей Травянов: Проблема решается комплексно: химводоподготовкой, дозированием ингибиторов накипи, биоцидной обработкой и частичным сбросом с подпиткой свежей водой. Частота очистки теплообменников зависит от качества воды и режима эксплуатации, но в среднем от нескольких месяцев до года. Современные системы мониторинга позволяют прогнозировать загрязнение и проводить очистку по фактическому состоянию оборудования.

— С водой понятно. А как насчет пыли? Тончайшая пыль (PM2,5), которую не улавливают фильтры, все равно попадает в воздух. Есть ли технологии субмикронной очистки на российских заводах или мы пока боремся только с крупными фракциями?

Андрей Травянов: Вы правы: улавливание мелкодисперсной пыли — одна из самых сложных задач. Классические рукавные фильтры и циклоны эффективно работают с крупными фракциями, но PM2,5 требуют более тонких решений. Такие технологии существуют. Например, электрофильтры и мокрые скрубберы. В России внедряются комбинированные системы с многоступенчатой очисткой, но пока не повсеместно — чаще на новых или модернизированных мощностях.