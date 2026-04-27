В Москве до 8 мая закроют участок метро между «Строгино» и «Пятницким шоссе»

В Москве с 30 апреля по 8 мая включительно будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе». Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса. В ведомстве отметили, что это связано со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии.

Станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе» временно закроют. Тоннель будут строить вблизи этого участка линии метро. Для пассажиров запустят бесплатные автобусы КМ. Вместо закрытых станций пассажиры смогут воспользоваться станциями Таганско-Краснопресненской линии.

На закрытых станциях будут работать более 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они подскажут альтернативные маршруты и помогут маломобильным пассажирам.

Будущая Рублево-Архангельская линия свяжет ММДЦ «Москва-Сити» и подмосковный город Красногорск. По данным дептранса, новая линия улучшит транспортную доступность для более чем 1 млн жителей.