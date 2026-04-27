Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть до $90

Американский инвестбанк Goldman Sachs (GS) поднял прогноз по ценам на нефть из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times. Если раньше аналитики GS ожидали, что в последнем квартале текущего года мировые цены на нефть марки Brent составят около $80 за баррель, то теперь ожидают $90.

В опубликованном 26 апреля аналитическом отчете GS отмечается, что экспорт нефти с Ближнего Востока, скорее всего, нормализуется только к концу июня, а не к середине мая, как ожидалось ранее. При этом цена на нефть в США в последнем квартале составит около $83 за баррель, тогда как раньше прогноз был на уровне $75.

Сегодня цена на нефть марки Brent выросла на 3%, до $108,5 за баррель, так как переговоры США с Ираном остаются безрезультатными. Движение судов в Персидском заливе остается затрудненным — сообщается, что 27 апреля через Ормузский пролив прошел всего один танкер для сжиженного газа, а также два грузовых судна, направлявшихся в Оман.

Евгений Хвостик