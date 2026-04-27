Reuters: Иран запретил экспорт стальных слябов и листов до 30 мая

Иран ввел запрет на экспорт стальных слябов и листов до 30 мая. Решение было принято после ударов по объектам сталелитейной промышленности, сообщил Reuters.

Иранская газета Etemad сообщала, что из-за ударов по Ирану около 30% мощностей по производству стали были повреждены и выведены из строя, указывает агентство.

По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—марте 2026 года производство металла на Ближнем Востоке сократилось на 9,3% год к году, до 12 млн тонн. Только за март показатель уменьшился на 33,5%, до 3,5 млн тонн. Как сообщали в WSA, Иран, который ранее входил в топ-10 стран по поставке металла, потерял свои позиции.

