У стали отлились цены

Цены на российскую стальную заготовку в портах Черного моря за третью неделю апреля выросли примерно на $5, до $475–480 за тонну, говорится в обзоре аналитической компании BigMint. Это новый максимум с начала 2025 года.

Как указывают аналитики, котировки на мировом рынке продолжают расти из-за конфликта на Ближнем Востоке, который в том числе привел к росту стоимости железной руды и затрат на выплавку стали. По их данным, стоимость китайских заготовок осталась на уровне $470–475 за тонну, чему способствовало и сокращение поставок из Ирана.

По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—марте 2026 года производство металла на Ближнем Востоке упало на 9,3% год к году, до 12 млн тонн, в марте — на 33,5%, до 3,5 млн тонн. Мартовская динамика стала худшей среди всех регионов, которые учитывает WSA. Иран, по данным ассоциации, по итогам марта выбыл из топ-10 стран—производителей стали. Как указывали в Argus, ущерб, нанесенный иранским заводам Mobarakeh Steel и Khuzestan Steel общей мощностью 14 млн тонн в год в результате авиаударов в конце марта, привел к приостановке производства и возобновление выпуска может занять несколько месяцев. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев комментировал, что котировки на экспортных рынках в первом квартале 2026 года показали некоторый рост в ряде регионов благодаря увеличению стоимости фрахта из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также снижению конкуренции со стороны китайских поставщиков.

Как отмечали в SteelOrbis, российские экспортеры стальной заготовки планировали повышение цен для турецких покупателей в расчете на то, что они будут избегать закупок в Китае, стоимость которых выросла из-за удорожания фрахта. Но, отмечает BigMint, спрос на импортные слябы на турецком рынке — основном для экспортеров российских стальных полуфабрикатов — остается сдержанным, так как заводы переориентировались на закупку более дешевого сырья внутри страны. Так, указывают аналитики, турецкая металлургическая компания Kardemir снизила цены на заготовки, что вызвало активный спрос: объем продаж оценивается в 40–55 тыс. тонн. При этом, добавляют в BigMint, доступность лома и стальных заготовок внутри страны остается недостаточной для удовлетворения потребностей сталелитейных заводов, потому участники рынка ожидают возвращение спроса на импортные слябы.

По итогам января—февраля 2026 года, сообщает SteelOrbis со ссылкой на предварительные данные Турецкого статистического института (TUIK), поставки российской стальной заготовки в страну выросли более чем в два раза год к году, до 236,01 тыс. тонн. РФ занимает первое место среди стран-экспортеров, обеспечивая 32,6% турецкого импорта за этот период. Второе место занимает Китай со 175,68 тыс. тонн, что на 71,6% больше, чем в январе—феврале 2025 года. На третье место вышли ОАЭ с 60,59 тыс. тонн, годом ранее поставок заготовок из этой страны в Турцию не фиксировалось. Закупки из Малайзии снизились на 77,7%, до 53,31 тыс. тонн. По итогам 2025 года Россия увеличила экспорт слябов в Турцию на 50% год к году, до 1,05 млн тонн. Вторым поставщиком стальной заготовки была Малайзия (903,7 тыс. тонн), третьим — Китай (832,86 тыс. тонн).

В Kept ожидают роста цен на стальную продукцию на горизонте до 2029 года в случае стабилизации на мировых рынках и роста промышленности. Аналитики «Эйлера» в последнем обзоре указывают, что не имеющие вертикальной интеграции сталелитейные заводы в Китае остаются убыточными по EBITDA при текущих ценах, что может говорить о том, что глобальные котировки уже достигли дна. Как считают в «Эйлере», постепенное восстановление мировых цен вероятно по мере нормализации объемов экспорта стали из КНР. Правительство Китая, указывают аналитики, в условиях убытков в отрасли сократило избыточный выпуск стали в стране на 5% по итогам первых трех месяцев 2026 года, экспорт упал на 10%.

Анатолий Костырев