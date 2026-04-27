Книги Сорокина и Хемингуэя убрали из списка подлежащих маркировке в России

Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке из-за упоминания наркотиков. В него были включены более 200 произведений, исключены — 11. В РКС сообщили, что решения принимались «на основании письма АСТ от 24.04.2026», сообщил ТАСС.

В числе новых произведений в списке — романы «Старьевщица» и «Порог» российского писателя Олега Роя, роман «Караоке» японского автора Рю Мураками, «Голос Земли» французского писателя Бернара Вербера, «Кто правит миром» американского философа Ноама Хомского.

Одновременно из списка удалили мемуары «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя и роман «Норма» Владимира Сорокина. Также из перечня пропала повесть «Метель» Владимира Сорокина и роман лауреата Букеровской премии Салмана Рушди «Ярость».

С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. для юрлиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Пропагандой не считают произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке.