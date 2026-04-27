«Спортс» наградит лучших спортивных авторов

Онлайн-издание «Спортс» представило новый сезон Премии Трибуны — ежегодной награды для авторов, проектов и команд, формирующих спортивное инфополе. Имена победителей в 28 номинациях будут объявлены 11 июня.

До 4 мая открыто выдвижение участников. Лонг-листы претендентов на награды будут сформированы позже при участии экспертного совета. 19 мая стартует голосование пользователей, по итогам которого будут определены пятерки финалистов в каждой из номинаций.

Итоги Премии Трибуны складываются из голосов пользователей, экспертного совета и самих финалистов. В состав жюри вошел специальный корреспондент ''Ъ'' Алексей Доспехов. Помимо него определять победителей будут бывшие и действующие спортсмены, такие как Александр Кержаков, Федор Смолов и Максим Гончаров, журналисты и комментаторы Денис Казанский, Роман Нагучев и Дмитрий Губерниев, блогеры Дмитрий Позов, Павел Городницкий и Роман Косицын, а также представители спортивных клубов, лиг и федераций.

''Ъ'' выступает информационным партнером премии.

