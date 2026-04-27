Силуанов рассказал о дефиците бюджета российских регионов

Ситуация с региональными бюджетами в России непростая, их общий дефицит за прошлый год составил 1,5 трлн руб. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Дефицит вырос значительно, где-то с 200-300 млрд руб. для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов (России.—“Ъ”) до 1,5 трлн»,— рассказал господин Силуанов на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра финансов, в 2026 году общий дефицит бюджетов российских регионов ожидается на уровне 1,9 трлн руб. Также он сообщил, что объем государственного долга российских субъектов сейчас составляет около 3,5 трлн руб.

Антон Силуанов заявил, что для облегчения списания задолженностей регионов планируется упростить механизм списания по ранее произведенным расходам. Так, до 1 июня каждого года предлагается списывать по накопленным на инфраструктуру расходам за предыдущий год. Министр также отметил, что для регионов будет запущен новый вид казначейского кредита. По его словам, мера поможет субъектам покрывать кассовые разрывы в течение месяца.