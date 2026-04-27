Научные гастроли в Санкт-Петербурге

Они рассказывают о своих исследованиях и доказывают: наука может быть модной, а ученые, как настоящие рок-звезды, способны собрать большой зал, который будет слушать лекцию, затаив дыхание.

В Санкт-Петербургском отделении РАН выступил Степан Калмыков, который в 2025 году стал лауреатом премии «Вызов» в номинации «Ученый года». Он объяснил, что происходит с отработавшим ядерным топливом, почему отходы можно не только хранить, но и перерабатывать, и как эти технологии помогают создавать ядерную энергетику нового поколения. Лекция прошла во время научных гастролей, которые проводит фонд «Вызов».

«Санкт-Петербург — мой любимый город. Здесь работает огромное количество моих друзей, здесь сосредоточение хорошей современной науки в самых разных областях. Цель научных гастролей — показать, что наука — это красиво, мотивировать молодежь выбирать науку в качестве будущей профессии. Хотя думаю, что многие, кто был сегодня в аудитории, этот выбор для себя уже сделали. В зале были и студенты, и молодые ученые, и сотрудники научных институтов»,— отметил академик и вице-президент РАН, заведующий кафедрой радиохимии химического факультета МГУ Степан Калмыков.

Санкт-Петербург принимает научные гастроли уже второй год подряд. В 2025-м встречи с учеными в СПбПУ и Университете ИТМО тоже вызвали большой интерес публики.

«Такие мероприятия показывают, что большие результаты в науке — это не что-то недостижимое. К ним можно прийти благодаря упорной ежедневной работе. Молодые ученые видят значимость научных исследований, получают эмоциональный заряд для того, чтобы более ярко, интенсивно, увлеченно заниматься той деятельностью, которой они решили посвятить свою жизнь»,— сказал член-корреспондент РАН, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения РАН Виталий Сергеев.

Одна из задач таких научных туров — показать, что ученые — это люди, достойные внимания и признания, вывести из тени лабораторий в свет тех, кто каждый день меняет к лучшему жизни миллионов людей.

«Если провести эксперимент и попросить случайных прохожих на улице назвать имена современных ученых, скорее всего, многие не вспомнят ни одного. В лучшем случае назовут имена советских ученых. Мы в фонде “Вызов” взяли на себя задачу исправить эту несправедливость и сделать из ученых настоящих героев. Благодаря нашим проектам, в том числе научным гастролям, о лауреатах премии “Вызов” говорят, о них пишут, они становятся примером для подражания. И, конечно, мы очень рады, что уже второй год подряд нас так тепло принимают в Санкт-Петербурге»,— подчеркнула генеральный директор фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк.

В этом году на карте научных гастролей восемь городов. Лауреаты премии «Вызов» уже посетили Тулу, Казань, Уфу, Пермь, Нижний Новгород, а в мае приедут в Новосибирск и Томск.

Соучредитель премии «Вызов» — Газпромбанк.